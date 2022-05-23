Yapay zekalı yeni nesil tarım projesi ilgi gördü

Zonguldak ERDEMİR Anadolu Lisesi’nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı yapıldı. Projede genç yetenekler projelerini sergiledi.

Açılışa; Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Okul Müdürü Erol Koç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış öncesi halk oyunları gösterisi yapıldı.

Gösterilerin ardından Vali Yardımcısı Türk ve beraberindekiler açılış kurdelesini keserek fuar alanını gezdi. Birbirinden farklı projelerin bulunduğu fuarda Vali Yardımcısı Mehmet Türk ve beraberindekiler stantları gezerek projeleri inceledi.

Fuarda Erdemir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından “Yeni Nesil Tarımda Yapay Zeka” adlı proje yapay zeka tarımda geleceğe yönelik kararlar veren bir sistem geliştirdi. İçinde insansız hava aracı, otomatik sulama, uzaktan kontrollü otomasyon traktörü yer aldığı proje protokol tarafında beğeni aldı.

Tasarlanan sistemin zamanla verilerin topladığı bölge üzerinde geleceğe yönelik kararlar almasını sağlayan proje hakkında bilgi veren Nisanur Çenesiz, “Projemizde yapay zekayı tarım üzerinde geliştirme üzerine bir proje yaptık. Toprağın 100 yıllık geçmişi araştırılıyor hava durumunda aynı şekilde bu sonuçlar veri grubuna aktarılıyor. O yıl hangi ürün ekilmesi gerekiyorsa en verimli şekilde uygulama buna karar veriyor ve ürünler ekiliyor. Projemizde nem sensoru var toprak kuru olduğu zaman tankın içinde su basma deposu var. O depodan tarlaya su basılıyor. Yine projede insansız hava aracımız var. Yukarıdan görüntü alıp bitkilerde böcek varsa böcekleri öldürmek amacıyla ilaç sıkıyor. Yine uzaktan kontrollü otomasyon traktörümüz var. O yıl ekilmesi gereken ürünleri ekiyor ve toplanması gereken zaman da topluyor. Hollanda bu işi yapıyor. 4’te 3 doldurma toprağı olmasına rağmen bu işten büyük para kazanıyor bizimde topraklarımız onlardan fazla olduğu halde onlardan daha fazla para kazanabiliriz. Ülkemiz için çok faydalı olabilir” şeklinde konuştu.

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