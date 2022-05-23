Gazinocuların kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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TESLİM OLDU

Zonguldak´ın Devrek ilçesinde, Tolga Korkmaz´ı tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Muhammet B. ile olayla bağlantısı olduğu bildirilen babası Z.B. jandarmaya teslim oldu. L.A.´nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-05-23 14:39:32



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