BEÜ’ takımları kano yarışmasındaki başarısı

American Society of Civil Engineers (ASCE) topluluğunun ‘Concrete Canoe Competition’ adıyla İstanbul’da düzenlediği kano yarışmasında Zonguldak BEÜ kano takımı derece kazandı.

Bu sene 6.'sı İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen Beton Kano Proje Yarışmasına Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2 kano takımı ile katıldı. Karaoğlan ve Siyah İnci kano takımları ile İncivez 1 ve Siyah İnci kano takımı İstanbul Teknik Üniversitesi Gölet’indeki yarışma sürecini tamamladı.

Öğrencilerin yapı malzemesi, beton ve yapısal tasarım konularındaki teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesini sağlayarak betondan kano tasarladıkları bir yarışma olan Beton Kano Yarışmasında öğrenciler toplam 2 aylık sıkı bir çalışma süreci geçirdi. Bu çalışmaların neticesinde öğrenciler evine dereceyle dönerken, 2021 Mayıs tarihlerinde açıklanan sonuçlara göre Karaoğlan kano takımı Türkiye 2.si, Siyah İnci Kano Takımı ise Türkiye 4.sü oldu.

Uzun uğraşlar sonucu kazanılan ödüller her iki takım öğrencileri tarafından heyecanla kutlandı.

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