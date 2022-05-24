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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

İHA

Üniversite öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Maliye bölümü öğrencileri Perşembe beldesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.
BEÜ Maliye bölümünde oluşan bir grup öğrenci sosyal sorumluluk projesi için Gökçebey Orman İşletme Şefliğinden aldıkları fidanları Çaycuma Orman İşletme Şefliği rehberliğinde Perşembe beldesinde toprağa kavuşturdu.
Öğrencilerin yapmış oldukları proje çerçevesinde amaçlarının Filyos Limanı’nda yapılan yatırımın doğaya zarar verdiğini savunanlara karşı neler yapabilecekleri, kaybedilen fidanların yerine yeni fidanlar dikerek hem doğaya zarar vermemek hem de ülke adına önemli olan bu projenin sürdürebil olduğunu göstermek amacıyla projeye katkı sunduklarını dile getirdiler.

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