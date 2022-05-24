Öğrencilerin yağlı boya ile yaptıkları Atatürk tablosu büyük beğeni topladı

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin sulu boya, pastel, yağlı boya ve akrilik üzerine yapmış olduğu resim sergisi açıldı.

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyda Aktaş Dursun’un öğrencileriyle yapmış olduğu yıl sonu sergisi güzel sanatlar galerisinde açıldı.

Sergi açılışına Milli Eğitim Müdür Züleyha Aldoğan, Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Karamık, Görsel Sanatlar Öğretmeni Şeyda Aktaş Dursun ve öğrenciler katıldı.

3 gün açık kalacak sergide öğrencilerin sulu boya, pastel, yağlı boya, akrilik üzerine yapmış olduğu 52 eser sergilendi.

Öte yandan sergide öğrencilerin sulu boyayla yapmış olduğu Atatürk resmî büyük beğeni topladı.

Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Hep Diyoruz ki bir bilime meraklı kültüre Sevdalı sanatla sporla iç içe gençler yetiştirelim istiyoruz ”dedi.

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