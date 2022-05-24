Kıyıya vuran yunus, ekipler tarafından kurtarıldı

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Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunus, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak limanının içinde kıyıya vuran yunusu fark eden vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sahil güvenlik botu ile gelen ekipler kıyıya vuran yunusu kurtararak bota aldı. Durumu ekipler tarafından kontrol edilen yunus, ekipler tarafından tekrar denize salındı.

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