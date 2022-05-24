Gazinocunun öldürülmesinde 3 tutuklama



Ali Sencer ARSLAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, gazino sahibi Tolga Korkmaz´ın (44) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Olay dün ilçeye bağlı Çaydeğirmeni Beldesi´nde gazinoda meydana geldi. Gazino sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk sabaha doğru husumetli oldukları Tolga Korkmaz'a ait gazinoya geldi. İddiaya göre taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında Korkmaz'a ateş etmek isteyen Levent Aydenk'in tabancası tutukluk yaptı. Bu esnada Muhammet Bozkurt yanında getirdiği pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Korkmaz vurularak yere yığılırken, olaya müdahale etmeye çalışan garson Onur P. de saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Korkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Muhammet Bozkurt ve babası Zihni Bozkurt dün, Levent Aydenk ise bugün teslim oldu. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Devrek Ali Sencer ARSLAN

2022-05-24 21:21:07



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