ZBEÜ'de öğrenci destek ve psikolojik danışmanlık koordinatörlüğü hizmete başlıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenci destek ve psikolojik danışmanlık koordinatörlüğü hizmete başlıyor.

ZBEÜ Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü oluşturulması amacıyla Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında İdari ve Akademik birimlerinden oluşan temsilciler ile toplandı yapıldı.

Rektörlük Senato Salonundaki toplantıda, koordinatörlüğün en kısa sürede faaliyete geçmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlara göre Mediko biriminde devamlı olarak psikolojik ve rehberlik danışmanının bulunması, haftanın bir günü psikiyatrist desteğinin sağlanması, maddi kaygılarla sıkıntı yaşayan öğrencilerinin de Üniversite Vakfına yönlendirilmesi öncelikli olarak görüşüldü.

"Öğrencilerimiz Üniversitemizin Varlık Sebebi"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversitenin varlık sebebi olduğunu vurgulayarak yaşadıkları maddimanevi sıkıntılarda bir öğrencinin kazanılmasının bile kar olduğunu ifade etti. Elde bulunan bütün imkânlarla vakit kaybetmeden birimin faaliyete geçeceğini belirten Kutoğlu, koordinatörlüğün süreç içerisinde en iyi hizmeti verecek duruma geleceğini bildirdi.

Toplantıda, Öğrenci Destek ve Psikolojik Danışmanlık Koordinatörlüğü’nün başkanı olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okan Bilgin seçilirken, birimin faaliyetlerine Pazartesi gününden itibaren başlaması planlanıyor.

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