Lise öğrencileri fuarda projelerini sergiledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 programı çerçevesinde gerçekleştirilen Bilim Fuarı Projeleri sergisi yapıldı.

Şehit Aydın Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından danışman öğretmenleri rehberliğinde hazırlanan araştırma ve uygulamalardan oluşan 25 proje sergilendi. Açılışa, İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muharrem Yol, Nusret Parlak, İsmail Çelebi ve Özkan Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, daire ve okul müdürleri ile öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış kurdelesinin kesilmesine takiben sergilenen çalışmaların yer aldığı stantlar, davetliler tarafından tek tek gezilirken, öğrenci ve öğretmenler tarafından projeler hakkında bilgiler sunuldu. Öğrencilerin Çaycuma bölgesine özgü hazırladıkları projeler protokol tarafından büyük ilgi gördü. Sergi 2 gün boyunca saat 11.00 işe 16.00 arası bilim ve teknoloji severlere açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.