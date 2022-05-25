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130 kilo ağırlığındaki genç kadın, diyetle 4 ayda 41 kilo verdi İlk başta ameliyat ve diyet arasında kararsız kaldığını, diyetle 41 kilo verdiğini söyledi

İHA

130 kilo ağırlığındaki genç kadın, diyetle 4 ayda 41 kilo verdi İlk başta ameliyat ve diyet arasında kararsız kaldığını, diyetle 41 kilo verdiğini söyledi

Zonguldak’ta fazla kilolarından dolayı arkadaşları tarafından dışlandığını söyleyen 24 yaşındaki Aksa Nur Gökdere, diyetle 4 ayda 41,5 kilo verdi.
Zonguldak’ta Aksa Nur Gökdere (24) arkadaşlarına inat kilo vermeye karar verdi. Ardından Gökdere ameliyat ve diyet yöntemleri arasında karar aşamasına geldi. Gökdere, araştırmaları sonucunda diyetisyen Gizem Güneş’le tanıştı. Aksa Nur Gökdere diyete başlayarak 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 41,5 kilo vererek 130 kilodan 88,5 kiloya düştü. Hedeflediği kilo 86 olan Gökdere, kısa bir süre içerisinde hedeflediği kiloya ulaşarak diyeti tamamlamayı planlıyor.

"Sadece beslenme alışkanlıklarını değiştirerek başardık"
Diyetisyen Gizem Güneş, “Aksa ile Ocak ayında başladık. 4 aylık sürede 41 kilo verdik. Sadece beslenme alışkanlıklarını değiştirerek başardık. Buraya gelmeden önce pek çok yöntemi denemişti. Aslında diyete olan inancı da zayıftı. Bunu beraber inşa ettik. Kendisinin azmi takdir edilesiydi. Çünkü çok kısa sürede bunu başardık. Sadece beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle bunu başardık. Çok ciddi bir spor geçmişi yok bu anlamda. Herhangi bir ilaç ya da bitki çaylarından medet ummadık. Başka hiçbir şeyle ilgilenmedik. Beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdik, aç kalmadık. Olabildiğince iyi beslenerek bu süreci tamamladık. Kendisi buraya gelmeden önce önyargılıydı. Fakat önyargısını beraber kırdık. Şu anda geldiğimiz noktada ideal kilomuza 2 kilogram kaldı. Bize geldiğinde 130 kiloydu. Şu anda 88 buçuk kiloyuz. İdeal kilomuz 86 kilo. 2 buçuk kilo fazlamız var. 86 kilo başkalarının zayıflama konusu olabilir ama çok ciddi bir kas kütlemiz var. Bu kas kütlesi 86 kilogram olarak belirleniyor. Herkese göre kilogram değişebileceği için bizim sağlıklı kiloya ulaşabilmemiz için 2 buçuk kilo vermemiz gerek” dedi.

"Arkadaşlarım tarafından dışlanıyordum"
Arkadaşlarına inat diyete başladığını ifade eden Gökdere ise, “Şöyle hem arkadaş ortasında rahat edemiyordum. Arkadaşlarımın gözünde biraz dışlanıyordum. Aradığım hiçbir kıyafeti bulamıyordum. Aradığım kıyafetleri de yaşımın birkaç üstünde buluyordum. Kendi sağlığım açısından geçmiştim. Bunun öncesinde de sürekli deneyip deneyip olmadığından son çare olarak Gizem hanıma geldim. Bu yolculukta 4 ayda 41 kilogram verdim. Diyete tekrar inanmaya başladım. Sağlıklı beslenmeye tekrar inanmaya başladım. Sağlıklı kilo vermeye Gizem hanım birlikte çalışarak başardık. Ben öncesinde bir diyete başlamıştım. Akupunktur tedavisine. 50 beden bir gömlek aldım. 54 beden gömlek giyiyordum. 50 beden bir tık sıkıyordu. Gizem hanımla başladığımız bu yolculukta ben bunları giyeceğim dedim. Şimdi denediğimde o zaman olmayan gömlek kilo verdiğimde şu an çuval gibi oluyor. Birçok kıyafetim değişti. Hedeflediğim kilodan sonra birkaç kilo daha verip sağlama almak istiyorum. İdeal kilogramın dışında sağlıklı beslenerek kilo almamak için uzun bir serüven beni bekliyor. Benim aklımda hep şu vardı; 'ben sağlıklı beslenerek veremem, ben tüp mide ameliyatı olacağım' diyordum. Ya ben bu eziyeti çekeceğim ya da sağlıklı beslenerek porsiyonları küçülterek abur cubur yemeyerek bu yola gireceğim. Şu anki durumdan sonra tüp mide ameliyatı ziyan. Kendi bedenimi uğraştırabileceğim bir şeymiş” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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