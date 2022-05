ZBEÜ ile Ankara Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Bülent Ecevit Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında “Aerobiyolojik Çalışmalarda Ortaklık Yapılması Konusunda İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Ankara Üniversitesin (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın katılımıyla Ankara Üniversitesi Senato Salonu’nda imzalanan protokol ile her iki üniversite arasında halihazırda yürütülen Aerobiyolojik çalışmaların resmi bir zemine oturtulması amaçlandı.

İmzalanan protokol gereği yapılan işbirliğinin iki üniversitenin Aerobiyoloji alanının tanıtılması ve bilinirliğinin artırılmasına katkı sunması beklenirken, atmosferik örneklemelerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi hususunda da iki üniversite birbirine her türlü teknik ve bilimsel desteği sağlamaları noktasında fikir birliği sağladı.

İşbirliği protokolüne dair imza töreninin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e, her iki üniversitenin ortak olarak hazırlamış olduğu kitaplar ile üzerinde AÜ logosu bulunan nostaljik bir radyo hediye edildi.

