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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri Filyos Nehri Havzası’nda kuş gözlemledi

İHA

Lise öğrencileri Filyos Nehri Havzası’nda kuş gözlemledi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi öğrencileri Biyoçeşitlilik haftası için Filyos Nehri Havzası’nda kuş gözlemciliği etkinliğinde biraraya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü ‘Doğada keşfet, Farket ve Koru’ sloganı ile biyoçeşitlilik haftasında Çaycuma TSO Fen Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü İsmail Ertop ve Biyoloji Öğretmenleri Fatih Eroğlu, kuş geçiş noktası olan Filyos Nehri Havzası’nda incelemede bulundu.
Doğayı kuşların dünyasında tanımayı sağlayan, kuşları ve davranışlarını doğal yaşam alanlarında izlemek, seslerini dinlemek, türleri tespit etmek, sayım yapmak gibi faaliyetleri içeren kuş gözlemciliği etkinliğinde biraraya gelindi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İdris Tetik, BEÜ Öğretim Görevlisi Olcay Kabacalı ve Kuş Gözlemcisi Özay Özalp Özaydın tarafından öğrencilere biyolojik çeşitliliğin önemi, korunması ve kuş gözlemciliği hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.

Sahada öğrenciler tarafından; Yeşilbaş, Küçük Batağan, Sakarmeke, Sutavuğu, Halkalı Küçük Cılıbıt, Gümüş Martı, Küçük Balaban, Gri Balıkçıl, Büyük Ak Balıkçıl, Küçük Ak Balıkçıl, Alaca Balıkçıl, Gece Balıkçılı, Çeltikçi, Arı Şahini, Saz Delicesi, Şahin, Yalı Çapkını, Arıkuşu, Delice Doğan, Kızılsırtlı Örümcekkuşu, Saksağan, Küçük Karga, Leş Kargası, Büyük Baştankara, Kındıra Kamışçını ,Kum Kırlangıcı, Ev Kırlangıcı, Ak Gerdanlı Ötleğen, Sığırcık , Serçe, Söğüt Serçesi, Sarı Kuyruksallayan, Ak Kuyruksallayan, Büyük Kamışçın, Saz Delicesi olmak üzere toplam 35 tür gözlemlendi.
Etkinlik sonunda ‘Zonguldak Kuşları’ adlı kitap öğrencilere hediye edildi.

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