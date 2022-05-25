‘Çaycuma Manda Yoğurdu’ coğrafi işareti marka olarak kullanılmaya başlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ilk ve tek Coğrafi işaretli ürünü olan Çaycuma Manda Yoğurdu’nun ticari olarak kullanımına yönelik çalışmalar tamamlanarak üretici ile yapılan ilk sözleşmenin ardından Coğrafi işaretin bulunduğu etiketlerin yer aldığı ürünler satılmaya başlandı.

Çaycuma TSO adına Coğrafi işaret olarak tescil edilmesinin ardından Çaycuma Manda Yoğurdu’nun marka olarak üreticiler tarafından kullanımı ve ticarileştirilmesi konusunda Gıda ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili mevzuatla hazırlıkların yaşandığı süreçte Çaycuma Tarım ve Orman Müdürlüğü ve paydaşlar tarafından gerekli kriterler belirlenmiş ve üreticiler bu kriterlere uygun imalat yapmaları konusunda bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi için yoğun bir çalışma yapılmıştı. Bu çalışmalar neticesinde ilk sözleşmeyi imzalayan üretici Nadir Özçelik oldu. Özçelik kendi markasının yanında Çaycuma Manda Yoğurdu coğrafi işaretinin yer aldığı ürünlerini satışa sunuyor.

Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu Nadir Özçelik’i ziyaret ederek, Çaycuma Manda Yoğurdu markası ticari olarak ilk kullanan üretici olmasından dolayı tebrik etti ve şunları söyledi:

“Coğrafi işaretli ürünler; bulunduğu Ülkenin, şehrin ve bölgenin tanıtılmasında büyük öneme sahip değerler olup öncelikle ülkenin ve ait oldukları yörelerin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur, ülkelere marka şehirler, bölgeler kazandırır ve kültürütarihi yarınlara taşır. Coğrafi işaret; üretilen ürünün kaynağını ve özelliklerini tanımlayan, ürünün kalitesini belgeleyen bir işarettir ve ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyarak kırsal kalkınmaya aracılık edip ülke ekonomisine katkı sağlar. Ayrıca geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından da önemlidir ve üreticiye de pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Tüketicilerin coğrafi işaret amblemi olan ürünleri daha çok tercih etmesi bu ürünlerin satış değerini yükseltmektedir. Odamız da bu bilinçle hareket ederek Çaycuma Manda Yoğurdu’nun tüm dünyaca tanınmasının ilk adımı olan coğrafi işaret tescil ettirmiştir. Tescilin hemen ardından yoğun bir şekilde üreticilerimizle görüşerek, mevzuat ve üretim koşulları konusunda bilgilendirmeler yaptık. Bu çalışmalarımızın temel amacı ilçemize ve üreticilerimize katma değer ve koruma sağlayabilmektir. Ne mutlu ki bize artık coğrafi işaretimiz üreticimiz tarafından markasında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca Sayın Özçelik’in bu konuda kazandığı avantajlar diğer üreticilerimize de örnek olacak ve daha çok üreticimiz Odamızla sözleşme yaparak coğrafi işaretli ürün satıyor olmanın avantajını yaşamaya başlayacaktır diye düşünüyor; bu vesile ile öncelikle Nadir Özçelik’e hayırlı olmasını diliyorum.”

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