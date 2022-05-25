Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 198 adet kenevir bitkisi, 113 gram uyuşturucu madde, bir adet el yapımı tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

C.S. ve K.E isimli şüpheli şahıslara "2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet yasa dışı kenevir ekimi" suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.