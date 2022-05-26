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Yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor ZBEÜ Dr. Öğretim Üyesi Anıl Turhan Çakır: "Türkiye'de kadınlarda en sık görülen 7. kanser"

İHA

Yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor ZBEÜ Dr. Öğretim Üyesi Anıl Turhan Çakır: "Türkiye'de kadınlarda en sık görülen 7. kanser"

Zonguldak'ta "Yumurtalık Kanseri Farkındalık Toplantısı'nda konuşan ZBEÜ Jinekolojik Onkolojisi Cerrahisi Uzmanları, yumurtalık kanserinin önemine dikkat çekti. Söz konusu kanserin dünyada kadınlarda en sık görülen dokuzuncu, Türkiye'de ise yedinci kanser olduğunun önemini vurguladılar.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde "Yumurtalık Kanseri Farkındalık Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda jinekolojik onkoloji uzmanları Prof. Dr. Müge Harma ve Dr. Öğretim Üyesi Anıl Turhan Çakır yumurtalık kanseriyle ilgili katılımcılara bilgiler aktardı. Yumurtalık kanseri belirtilerinin her hastalıkta olan belirtiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Müge Harma, "Bugün yaptığımız toplantı şikayetlerin farkına varmak. Her hastalıkta olan belirtileri var. Sık idrara çıkma bir çok nedenle olabilir. Enfeksiyonlar en sık başta olmak üzere. Ama bir kadın ilerleyen yaşlarında özellikle 60 yaş civarında sık idrara çıkıyorsa, ağrı şikayeti varsa, şişkinlik hissediyorsa özellikle sindirim sistemiyle alakalı şikayetleri oluyorsa yemeklerden sonra hazımsızlık çekiyorsa, kabızlık veya ishal gibi bağırsak alışkanlıklarında düzensizlikler başladıysa bunlar bize bir işaret olabilir" diye konuştu.

"Yumurtalık kanserinden şüphelenmek gerekiyor"
ZBEÜ Dr. Öğretim Üyesi Anıl Turhan Çakır da yumurtalık kanserinin en ölümcül jinekolojik kanser olduğunu ifade etti. Erken tanının önemine dikkat çeken Çakır, şöyle dedi:
"Kanseri kadınlarda en sık görülen dokuzuncu kanser dünyada. Türkiye'de ise 7. sıklıkta görülen kanser. Fakat önemi şu. En ölümcül jinekolojik kanser. Daha çok menopoz sonrası dönemde görüyoruz. Ancak daha genç yaşlarda da görebiliriz. Gördüğümüz yaş dönemine göre tipi de değişiyor. Tedavisi de buna göre değişiklik göstermektedir. Bir hastaya kanser tanısı koyduğunuz zaman bu hastaların beş yıl sonra yüzde 47'si hayatta oluyor. Bu ortalaması. Fakat buna erken evrede tanı koyarsak ve tedavisini düzgün yaparsak beş yıl yaşama şansı yüzde 92'ye çıkıyor. 47'den 92'ye. İşte bu yüzden bu toplantı önemli. Farkında olmak bu yüzden önemli. Erken evrede yakalayıp doğru tedavi ettiğiniz zaman oranlarımızı yükseltebiliyoruz. Yumurtalık kanseri risk faktöründe ortalama yaş 63. Bir çok hastalıkta ve kanserde olduğu gibi obezite. Gebelik geçirmeme. Yani gebelik geçirmek ve emzirmek riski azaltıyor. Ailede yumurtalık ve meme kanseri öyküsü. Kötü alışkanlıklar. Yumurtalık kanserinin belirtileri sık idrara çıkmak. Karında artan şişkinlik. Karın ve kasık ağrısı. Çabuk doyma hissi. Kabızlık. Şişkinlik. Bulantı ve kusma. Bu saydıklarımın hepsi her hastada her hastalıkta olabilecek bizi şüphelendirmeyen bulgular. İşte burada uyanık olmak gerekiyor. Yumurtalık kanserinden şüphelenmek gerekiyor."
Toplantıda ayrıca bir kadında yasam boyu yumurtalık kanseri gelişme riskinin 70'de 1 olduğu ifade edildi. Kadınların özellikle menopozdan sonra üreme organlarından kaynaklanan kanserlerin erken tanısı için yıllık kadın doğum doktorlarınca muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Yumurtalık kanserinin ameliyatla tedavisinin özel uzmanlık gerektirdiği, jinekoloji onkolojinin hastanın ömrünü uzatan tedavileri gerçekleştirdiği ifade edildi. Ayrıca ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu tür ameliyatların jinekoloji onkoloji cerrahisince başarı ile yürütüldüğü ve sıcak kemoterapi gibi modern ve güncel tedavilerin de başarı ile uygulandığı kaydedildi.
Toplantıya ise Hastane Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, başhekim yardımcıları, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

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