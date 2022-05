Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklayan sanığa tahliye

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, annesine şiddet uygulayan babasını bıçakla yaralayan Hakan Durdu (23), 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınıp, kaçma şüphesi bulunmadığından oy çokluğuyla alınan kararla tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 29 Haziran´da Asma Mahallesi Dağbaca Sokak´ta meydana geldi. Alaattin Durdu (45) iddiaya göre eşi N.D.'ye (41) şiddet uygulamaya başladı. Hakan Durdu, babasına engel olmaya çalıştı. Bu sırada Hakan Durdu, babasını ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yaralı halde sokağa çıkıp yardım isteyen Alaattin Durdu, akrabası tarafından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Hakan Durdu tutuklandı.

Hakan Durdu hakkında, `Haksız tahrik altında öldürmeye teşebbüs´ suçundan dava açıldı. 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hakan Durdu, önceki savunmalarında babasının annesine şiddet uyguladığını söyleyerek, "Olay esnasında annemin öldüğünü düşündüm. O korku ile ne yaptığımı bilemedim, pişmanım" dedi. Şikayetçi olan Alaattin Durdu ise oğlunun, eşiyle tartıştığı sırada, 'Bugün senin ölme günün' diyerek kendisini bıçakladığını söyledi.

Hakan Durdu´nun Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Hakan Durdu, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, N.D. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Alaattin Durdu ise duruşmaya katılmadı.

Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda Alaattin Durdu´nun sol üst kolunda meydana gelen yaralanmaya ilişkin his ve doku kaybının olup olmadığının belirlenmesi için muayene edilmesi gerektiği belirtildi. Raporun gelmesinin uzun süreceğini belirten savcı, tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak Hakan Durdu´nun tahliyesini istedi.

Alaattin Durdu´nun avukatı, Hakan Durdu ve N.D.´nin beyanlarının çelişkili olduğunu ifade ederek, tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakan Durdu´nun avukatı ise Alaattin Durdu´da oluşan yaralanmalardan sadece bir tanesinin hayati tehlike oluşturduğunu ve müvekkilinin eylemi kendi iradesiyle sonlandırdığını ileri sürerek, suç vasfının değişme ihtimali olduğundan tahliyesini istedi.

MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU, OY ÇOKLUĞUYLA TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, Hakan Durdu´nun tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgahının olması, kaçma şüphesinin bulunmamasını göz önüne alarak adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı ise tahliye kararına şerh koyarak, atılı suçun oluştuğuna dair kuvvetli şüphe olduğunu, bu sebeple de tutukluluğun yerinde olduğunu belirterek, tahliyesini kabul etmediğini belirtti. Oğlunun tahliye edilmesine sevinen N.D. mahkeme salonundan gözyaşlarını tutamayarak çıktı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-05-27 09:10:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.