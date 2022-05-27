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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında

İHA

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında

Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası köyden bazı kişilerin ifadesine başvurulurken köylüden alınan DNA örnekleri de Adli Tıp Kurumu'na kriminal inceleme için gönderildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabah saatlerinde köye giderek bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında öldürülen Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da olduğu öğrenildi.
Adli Tıp Kurumu Raporları, alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda ekiplerin çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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