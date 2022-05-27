Doğa Koruma’dan Emniyete teşekkür belgesi

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Orman Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü İdris Tetik geçtiğimiz günlerde tarihi eser kaçakçılarının yakalamasında emeği geçen Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM)Müdürü Vekili Baskın Sarı’ya kurum adına teşekkür belgesi verdi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından tarihi eser kaçacaklarına yönelik operasyonda 3 adet kızıl geyik kafası, 6 adet geyik ayağı, 3 adet karaca kafası, 4 adet karaca ayağı ele geçirilmişti.
Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Orman Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü İdris Tetik bugün operasyonda emeği geçen Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM)Şube Müdürü Vekili Baskın Sarı’ya kurum adına teşekkür belgesi verdi.
Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.
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