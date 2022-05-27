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Veli Ağbaba: Emeklilerin duygularıyla oynamayın

DHA

Veli Ağbaba: Emeklilerin duygularıyla oynamayın


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Emeklilerin duygularıyla oynamayın. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Her emekliye aldığı maaş kadar 1 ikramiye verin" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Konser yasaklarına değinen Ağbaba, "Bunu yasaklamak en büyük ahlaksızlıktır. Türkiye'de bir hayat tarzı dayatması var. Herkese tek müzik dinletmek, tek ses dinletmek istiyorlar. İktidara 3Y diyerek gelmişti. Biri yasaklar, yasakların herhalde padişahı oldular bunlar. Yolsuzluğu biliyorsunuz, dünyada yolsuzluğun en çok olduğu ülkelerden birisi Türkiye. Maalesef yoksulluğu da hep beraber görüyoruz" dedi.
'BU VERGİLERLE İNSANLARI KİMYAGER YAPTILAR'
Kendi araştırmalarına göre yılda 500 insanın sahte içkiden hayatını kaybettiğini belirten Ağbaba, "Maalesef bunlar, bu vergilerle insanları kimyager yaptılar. Bir taraftan vergi kaybı oluyor, bir tarafta insanların hayati tehlikesiyle karşı karşıya ve maalesef tüm Türkiye'yi kör edecekler bu gidişle. Biz alkolizmle, sigarayla mücadeleyi savunuyoruz. Sen alkolden vergiyi alıyorsun, maaşını da oradan alıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın bakanlar. İçkinin ve sigaranın vergisi olmasa devlet çökecek. Tekel bayileri vergi dairesinden daha çok vergi topluyor. Maalesef Türkiye'nin geldiği hal bu, kötü yönetimle Türkiye her gün yeni bir felaketle karşı karşıya" diye konuştu.
'EMEKLİLERİN DUYGULARIYLA OYNAMAYIN'
Asgari ücrete ara zam tartışmalarına da değinen Veli Ağbaba, "Sayın Bakan ve AKP hükümeti, emeklilerin duygularıyla oynamayın. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Her emekliye aldığı maaş kadar 1 ikramiye verin. Geldiğimiz zaman Kurban Bayramı'nda aldığı maaş kadar ikramiye vereceğiz. CHP, Millet İttifakı, iktidar olduğu zaman en düşük emekli maaşı asgari ücretin seviyesinde olacak. Çözülmeyen onlarca problem var. Birçok mesele çözülmüyor. EYT'yi biz çözeceğiz, 3600'ü de biz vereceğiz, ya bunlara verdireceğiz ya geldiğimizde biz vereceğiz" dedi.
'SANDIK BİR GELSİN DE NASIL TESLİM EDECEKSİNİZ GÖRECEĞİZ'
Ağbaba, SADAT Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Ergür'ün Twitter´den yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Bu aslında topluma bir korku yayma, bu oyuna gelmemek lazım. Bu çakallar, bu mafya bozuntularına bu devleti teslim etmeyiz. Onların devletin, milletin geleceğiyle oynamasına izin vermeyiz. İstanbul'da nasıl gittilerse, orada da giderler. 2002'de nasıl geldiyseniz ilk seçimde de öyle gideceksiniz. Bunları hiç önemsemeyin. Bunların amacı, muhaliflerin motivasyonunu kırmak. Hiç bunlara inanmayın, önünüze bakın. Bütün anketler gösteriyor ki, Millet İttifakı'nın adayı ve Millet İttifakı iktidar olacak. Bundan hiç kuşku duymayın, anketlere bakın. Anketlere bakmıyorsanız sokağa bakın. Hakimle savcıyla yapamadıklarını SADAT güçleriyle yapmaya çalışıyorlar. O mafya bozuntularına, o çakallara da bu memleket teslim olmaz. Onların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi boyun eğmez." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-05-27 17:51:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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