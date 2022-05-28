Oktay: 2023´ün ilk çeyreğinde Karadeniz´den çıkarılan gaz mutfaklarda (2)



GAZ İŞLEME TESİSİ VE LİMANDA İNCELEME YAPILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Zonguldak´ın Çaycuma ilçesindeki doğalgaz işleme tesisleri ve Filyos Limanı´nda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oktay, çalışanlara Filyos Limanı ve doğalgaz projelerini tüm dünyanın yakından takip ettiğini belirterek, teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-05-28 19:32:05



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