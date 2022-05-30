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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'taki "Müsilaj" operasyonunda: 8 tutuklu

İHA

Zonguldak'taki "Müsilaj" operasyonunda: 8 tutuklu

Zonguldak'ta "Müsilaj" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 16 ilde eş zamanlı olarak “Müsilaj Operasyonu” düzenlendi. Çaycuma ilçesinde yüksek meblağlı kumar organizasyonları düzenleyen, kumar organizasyonlarını tekellerinde bulunduran, bu amaç doğrultusunda çeşitli silahlı eylemler gerçekleştirerek ilçe huzur ve asayişini bozan Organize Suç Örgütüne yönelik olarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çaycuma ve Kilimli ilçelerinde toplam 20 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 12 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli ise İstanbul'da yakalanarak Zonguldak'a getirildi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 300 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca önceki tarihlerde yapılan takiplerde suç örgütü üyelerinden 3 adet ruhsatsız tabanca ve 186 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Y.B. savcılıkça serbest bırakıldı. U.K., S.B., S.K., ve O.B. isimli dört şüpheli şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
S.B., E.B., İ.D., S.K., O.T., O.K., Ş.Ç., ve R.T. isimli 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca örgüt yöneticilerinden Ş.Ş.'nin kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle cezaevinde bulunduğu ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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