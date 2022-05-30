Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede



Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş'in (70) başı kesilerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen yıl 21 Kasım´da, Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mustafa Keleş´in cansız bedeni, ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde bulundu. Keleş´in başına olaydan sonraki gün jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında ulaşıldı. Keleş´in başının baltayla kesildiği belirlendi. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu´na gönderdi. Geçen hafta soruşturma kapsamında, aralarında Keleş´in kardeşi İ.K., yengesi D.K.´nin de bulunduğu 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, 6'sının da jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2022-05-30 11:04:33



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