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Rektör Özölçer, Öğrenci Destek ve Psikoloji Danışmanlık Koordinatörlüğünün açılışına katıldı

İHA

Rektör Özölçer, Öğrenci Destek ve Psikoloji Danışmanlık Koordinatörlüğünün açılışına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Birim Koordinatörü Doç. Dr. Okan Bilgin, Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri ve ilgili personel ile Öğrenci Destek ve Psikoloji Danışmanlık Birimi Koordinatörlüğünün açılışına katıldı.
ZBEÜ'nün öğrencilerine psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamak ve çeşitli ihtiyaçlarını tespit ederek gidermek amacıyla 22 üye ile kurulan birimin açılışında, öğrencilerin daha iyi koşullara sahip olabilmesi için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapılacağını dile getiren Rektör Prof. Dr. Özölçer, “Üniversitemizin varlık sebebi olan öğrencilerimizin gerek psikolojik, gerek altyapı, gerekse sosyal olanaklarını daha iyi noktaya kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmasının devamında Rektör Özölçer, söz konusu birim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için fiziki koşullarda ihtiyaç görülen düzenlenmelerin bir an evvel tamamlanacağını ve fiziki alan ihtiyacı olması durumunda da hemen sağlanacağı bildirdi.
Açılışta katılımcılara birim hakkında bilgiler veren Öğrenci Destek ve Psikoloji Danışmanlık Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Okan Bilgin, bu merkezin öğrenciler için çok önemli olduğunu belirterek şimdiden danışan almaya başladıklarını dile getirdi. Bilgin, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve Rehberlik Araştırma Merkezinden görevlendirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.
İlgili birimin açılışından sonra Rektör Prof. Dr. Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte Bilgi İşlem Daire Başkanlığını ve Uzaktan Eğitim Merkezini ziyaret ederek teknik ve fiziki alt yapı hakkında bilgiler aldı. Uzaktan eğitim birimlerinde yer alan canlı yayın sınıflarını da gezen Rektör Özölçer, çevrim içi dersler için açılan bu sınıfların bünyesinde bulunan çok sayıda kamera ve benzeri teknik teçhizatı inceledi.

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