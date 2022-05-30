Kesik baş cinayetinde 5 şüpheli adliyede(2)

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SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Selahattin A., Ramazan T., Soner T., Sedat A. ve D.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Yeliz ALAGÖZ

2022-05-30 20:10:35



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