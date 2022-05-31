Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede



Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulunan Mustafa Keleş (70) cinayetiyle ilgili aralarında kardeşi İ.K. ve yengesi F.K.'nin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Dün mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrolle serbest kalmıştı.

Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Mayıs günü emekli maden işçisi Mustafa Keleş´in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş´in baltayla kesilen başına ise bir gün sonra jandarma tarafından yapılan aramalarda ulaşıldı. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleri ile DNA örneklerini alarak Adli Tıp Kurumu´na gönderdi.

Geçen hafta soruşturma kapsamında aralarında Keleş´in kardeşi İ.K. ve yengesi F.K.´nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 5 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Keleş´in kardeşi ve yengesi ile komşuları İ.A., C.T., S.T. ve E.T. de sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2022-05-31 11:20:49



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