Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2021 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye’nin ilk 500 firması arasına giren üyeleri Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi tebrik etti.

MÜSİAD Karadeniz Ereğli Başkanı Abdulkadir Çınar, üyeleri Hayrettin Yavuz ile Akın Tatoğlu’nun firmaları Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ile aile şirketleri olan Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ISO tarafından 2021 yılındaki faaliyetlerine göre Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çınar konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan yönetim kurulu başta olmak üzere tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyoruz. Her iki üye firmamızın bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde ortaya koyduğu çabaların sonucu olarak Türkiye’de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasında girme başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Çınar açıklamasında, Türkiye’de ki ilk 500 sanayi kuruluşu arasına giren ve bölgemizde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ile MÜSİAD Samsun üyesi olup Alaplı’da fabrikaları bulunan Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’yi de tebrik ederken, ülkemizin gelişme ve kalkınması noktasında faaliyetlerine aralıksız devam eden iş dünyasının tüm temsilcilerine de çalışmalarında başarılar diledi.

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