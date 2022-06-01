Kesik baş cinayetinde 6 kişi daha adliyede (2)

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SERBEST BIRAKILDILAR

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Mustafa Keleş cinayeti soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Keleş'in kardeşi İ.K. ve F.K.'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Haberi alan yakınları adliye önünde sevinç yaşadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Ali Sencer ARSLAN

2022-06-01 00:37:48



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