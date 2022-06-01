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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Çevre Haftası ‘sıfır atık’ teması ile kutlanacak

İHA

Türkiye Çevre Haftası ‘sıfır atık’ teması ile kutlanacak

Zonguldak Valiliği öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine valilik makamı ziyareti ile start verildi.
Ziyaretin ardından çelenk koyma töreni ile etkinliklere devam edildi.7'den 70'e herkese çevre bilincinin öneminin anlatılacağı Türkiye Çevre Haftası, 17 Haziran tarihleri arasında Zonguldak’ta "Sıfır Atık" temasıyla kutlanacak.

Çocuklar eğlenerek öğrenecek
İklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda öğrencilerin de katılacağı bir etkinlikle toplu fidan dikimi yapılacak. Türkiye Çevre Haftası'nda, çocukların çevre ve doğa, şehircilik, sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele konularında eğlenerek öğrenecekleri fotoğraf ve resim yarışmaları düzenlenecek.

Bisiklet turları düzenlenecek
Bisikletin günlük hayatta kullanımını yaygınlaştırmak ve çevre dostu ulaşım alanında bilinç oluşturmak amacıyla "Çevre Dostu Bir Yaşam için Bisiklet Turu" düzenlenecek. Türkiye Çevre Haftası’nda, doğa ve çevre temalı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Ayrıca plaj ve deniz kirliliğini engellemek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

81 ilde eş zamanlı çevre yürüyüşü ve fidan dikimi
Türkiye Çevre Haftası’nda 5 Haziran tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ‘’81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’’ düzenlenecek. Zonguldak’da yürüyüşün startı Zonguldak Öğretmenevi önünden verilecek. Yine eş zamanlı olarak Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan fidan dikimi etkinliği 4 Haziran tarihinde Perşembe beldesi mevkiinde öğrencilerinde katılımı ile gerçekleştirilecek.

“Emaneti sahiplerine eksiksiz teslim edelim”
Kutlama haftası açılış töreninde Atatürk Heykeli'ne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şenol Ayyıldız, “Bilindiği üzere, tüm Dünya’da her yıl 5 Haziran’da çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve çeşitli faaliyetlerde bulunulması amacıyla kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’ ile ilgili olarak vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin daha fazla dikkatini çekmek, konu ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının daha fazla uygulanabilmesi amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta olan 17 Haziran tarihleri arasının “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacağı belirtilmiştir. İklim krizi ve çevre kirliliğine farkındalık oluşturmak için bu yıl sıfır atık temasıyla düzenlenen İlimizde de 17 Haziran tarihleri arasında “Türkiye Çevre Haftası” sayın valimizin himayelerinde İl Müdürlüğümüz öncülüğünde çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde desteklerinden dolayı öncelikle sayın valimize, belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve destek sağlayan herkese kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sloganımızda da belirtildiği gibi ikinci bir dünya yok, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilmesi adına bütün bireylerin ve bütün kurum/kuruluşların çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi yönünde bilinçli hareket etmelerinin temenni ederim. Çevre bize atalarımızdan kalan bir miras değil çocuklarımıza bırakacağımız emanettir. Emaneti sahiplerine eksiksiz teslim edelim” şeklinde konuştu.

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