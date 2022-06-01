Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda eserlerini sergilediler

17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda Site Spor Salonunda Zonguldak Halk Eğitim Merkezleri Sergisi açıldı.

Site Spor Salonunda ki açılış törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanvekili Erol Yılmaz, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Hakkı Özölçer, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Veli Köktürk, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Kamu Sen Başkanı Kamuran Aşkar ve vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Zonguldak ve Trabzon yöresine ait halk oyunları gösterileri yapıldı. Sergide kursiyerlerin yapmış olduğu çeşitli ürünler sergilendi.

Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Her zaman her yerde eğitim seferberliği doğrultusunda düzenlediğimiz hayat boyu öğrenme programına hoşgeldiniz. Eğitim bütün kategorilerinde olduğu gibi sayın bakanımız Mahmut Özer’in önderliğinde eğitim seferberliği başlatılmıştır. 2 ana kategoride 73 alanda devam etmekteyiz. Öğrenme fırsat eşitliği halkımızın bilgilendirilmesi geçmişimiz ve günümüz alanında kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Halk eğitim merkezlerimiz kovid 19 olmasına rağmen üretime ve gönül seferberliğine davam etmiştir. Biz çok büyük bir aileyiz. Her geçen gün yeni kursiyerlerimiz ile birlikte gelişmekte. El emeği ve göz nuru ile ortaya koyduğu ürünler hepimizi gururlandırıyor”dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Öncelikle emeği geçen başta İl milli eğitimiz halk eğitim müdürümüz usta öğreticilerimize kursiyerlerimize teşekkür ederiz. Öğrenmenin yaşı yok. Bu kurslarla kültürümüzü ileriye taşıyoruz. Güzel eserler çıkıyor. Bunların devam etme hem vatandaşlarımızın ekonomisine katkı sağlamadı hemde sosyal aktivitesine vesile olmasını temenni ediyorum”diye konuştu.

Program protokol üyelerinin sergiyi gezmesinin ardından sona erdi.

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