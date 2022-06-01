ÇAYEMDER Başkanı Ünlü, Kaymakam Coşkun'la görüştü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Çaycuma Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü, İlçe Kaymakamı Muharrem Co?gun’u makamında ziyaret etti.

Muharrem Coşgun ile Çayemder Başkanı Erol Ünlü, Çaycuma’da emlak gayrimenkul alımı, satımı, kiralar ve yeni yasa hakkında istişarede bulundu. Çayemder Başkanı Ünlü, toplantıda şu konulara değindi:

“2022 Mayıs ayı içinde emlak ofisi ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ve kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yaptık. Çaycuma'mızda MYK seviye 5 mülakatı gerçekleştirdik. Avrupa Devlet Destekli sınav ve mülakat ücretleri hak edince bir ay içinde iade ediliyor sadece belge ve kart ücreti alınıyor. Belge ve kartlarını hak edenlere verdik. 2022 Mayıs ayı içinde emlak ofisi ve müteahhitlere mesleki yeterlilik belgesi ve kartı kameralı yazılı ve sözlü mülakatı yapıldı. Çaycuma'mızda MYK seviye 5 mülakatı gerçekleştirdik. Belge ve kartlarını hak edenlere verdik. Avrupa devlet destekli sınav ve mülakat ücretleri hak edince bir ay içinde iade ediliyor. Sadece belge ve kart ücreti alınıyor sınav ve mülakat 1450 lira, hak edinince ödenen para 250 lira. Seviye 5 belge ve kart ücreti emlak ofislerinde çalışan gayrimenkul alım ve satımı kiralama işlemleri yapanlar MYK seviye 4 alması gerekiyor. Seviye 5 alsa bile emlak ofislerinde resmi 1 yıl çalışması gerekiyor. Kazançları yaptığı çalışmalara karşı emlak ofisinin kazancından hak ettiğini alması gerekir. Emlak ofisi ve müteahhitlerin MYK belgesi olanlar hariç işyeri ve binalara satılık ve kiralık yazısı yazılmayıp yazılı olanlar ihbar edildiğinde cezai işlem yapılacaktır. Emlak ofisleri gayrimenkul alımı ve satımı ile kiralama işlemleri yapabilecekler. Gayrimenkul alımı ve satımı işlemlerini yapabilecektir. Gayrimenkul taşınmazlar alan ve satandan yüzde 218 KDV almaya hak sahiptir. Kiralamada bir kira bedeli ve yüzde 18 KDV alma hakkına sahiptir. Arsa, daire, kiralar çok yüksek olduğu söylenmektedir. Çaycuma Emlakçılar Derneği ve Özgül Belgelendirmenin ortaklaşa yapmış olduğu seviye 5 mesleki yeterlilik belgesin sınavları Çaycuma Öğretmen evinde yapıldı. Sınava hak kazananlar Avrupa devlet destekli hak edenler belgeleri ve kartları alacak ve sınav ve mülakat ücretleri iade edilecek Özgül Belgelendirme Bursa'da mesleki yeterlilik belgesi ve kartı mülakatı için Çaycuma’mıza bu hizmetleri verdikleri için kendilerine bizzat Çaycuma Emlakçılar Derneği olarak teşekkür ediyorum. Sınava katılmak isteyen emlakçıların ve müteahhitlerin Çaycuma'ya Emlakçılar Derneğine müracaat etmekleri gerekmektedir. Özgül belgelendirme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuzhan Karagül ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi Murat Aktaş sınav değerlendiricisi Seyfi Yücel'in emlak sektörü ile uğraşan emlakçıların biran önce meslekli yeterlilik belgelerini almaları konusunda bilgilendirildi."

Toplantı sonrası Çayemder Başkanı Ünlü, Kaymakam Muharrem Coşgun'a saat hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.