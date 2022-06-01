Pandemiye rağmen altı ülkeye sipariş yetiştiriyorlar Dünya takımlarına forma üreten firma, ihracat hedefini sürdürüyor

Zonguldak'ta spor kıyafetleri üreterek dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Hikmet Kavas, oluşturduğu markayla ihracata yöneldi. Pandemide yaşanan sıkıntıya rağmen 67 ülkeye ihracata başlayan Kavas, siparişleri yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Kentte 38 yıldır spor kıyafetleri üreten Hikmet Kavas, oluşturduğu markayla önce iç piyasada büyük ilgi gördü. Eşofman, forma, şort gibi spor kıyafetleri üreten Kavas, yurt dışına da açılarak ihracat hedeflerini sürdürüyor. Korona virüsle birlikte yaşanan kısıtlamaların spor camiasını da etkilediğini anlatan Kavas, "Yaşanan bu süreç bir iki yıl geriye döndürdüğünü" ifade etti.

Almanya, Belçika, İngiltere, İtalya gibi ülkelerden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Kavas, şöyle dedi:

"Şu anda 38 yıldır sporcuların giydiği spor kıyafetleri üretiyoruz. Eşofman, forma, şortları üretiyoruz. Sporcuların giydiği bütün kıyafetleri üretiyoruz. Yıllarca iç piyasada Türkiye'nin her tarafında müşterilerimize ürün üretiyorduk. Son bir kaç senedir yurt dışında fuarlarda stand açarak yurtdışına açıldık. Orada tabii bir kaç ülkeden müşterilerimizle buluştuk. Şu anda 67 ülkeye yavaş yavaş tempo artırarak ihracat yapıyoruz. Bunlar başında Belçika, Almanya, İtalya, İngiltere,'den müşterimiz var. İmalatlara başladık. Önümüzdeki ay ürünleri göndereceğiz. Eğer korona virüs olmasaydı yüzde 80 itibariyle ihracat yapacaktık. Korona virüs herkesi bir iki sene geriye attı. Şu anda spor başladı. Spor başlayınca bizim işler arttı. İnşallah bundan sonra hızlı şekilde imalatımıza devam edeceğiz. Kapasiteyi artıracağız. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir ihracat yapmayı düşünüyoruz. İhracat olması hem ülke açısından her zaman ekonomik anlamda faydalı bir şey. İhracata yönelmemiz inşallah devam edecek."

Bazı ülkelerin futbol takımlarına da forma ürettiklerini anlatan Kavas, spor camiasındaki kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte ihracat hedeflerini yükselttiklerini sözlerine ekledi.

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