Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Devrek’e gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bir dizi açılış ve ödül töreni için Cumartesi günü Devrek’e gelecek. Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak ilçeye gelecek olan Hisarcıklıoğlu oda bünyesinde faaliyete geçirilecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışını gerçekleştirecek ve ardından Ekonomiye Değer Katanlar ödül törenine katılacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.