Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

Araç duraktaki yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, BartınÇaycuma karayolunun Akyamaç köyü Özel İdare Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çaycuma istikametine giden B.K. hakimiyetindeki 67 VA 258 plakalı Ford marka araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpma sonrası araç devrildi, sürücü ise içinde araçta sıkıştı.



Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerini ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri aracında sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ederken, trafiği kapatan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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