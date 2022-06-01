Rektör Özölçer, sene sonu resim serginin açılışını yaptı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özçölçer, Zonguldak Başöğretmen Atatürk Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Okulunun düzenlediği sene sonu resim sergisinin kurdelesini keserek açılışını yaptı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonunda gerçekleşen etkinlikte Lise 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin sene başından bu yana hazırladıkları resimler sergilendi. Açılışın ardından sergiyi gezen Rektör Özölçer, eserler hakkında bilgi aldı. Lisenin Resim Öğretmeni Saye Filiz Sarı, yetenekli öğrencilerinin resim sergisini hazırlamak ve halka sunmaktan gurur duyduklarını belirterek “Sayın Rektörümüze de bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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