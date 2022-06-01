ZBEÜ RUR sıralamasında ilk 30’da yer aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Round University Ranking (RUR) Dünya Üniversiteler Sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında 27. olarak önemli bir başarı elde etti. Üniversite, bu başarısıyla bölge üniversitelerini sıralamada geride bıraktı. Diğer yandan Üniversite Eğitim kategorisinde 26., Araştırma kategorisinde 20., Uluslararası Çeşitlilik ve Finansal Sürdürülebilirlik kategorilerinde ise 28. Sırada yer aldı.

Dünyanın 82 ülkesinden yalnızca belli kriterleri sağlayan üniversitelerin elemelerden geçerek sıralamaya alındığı listede dünya çapında 1000 üniversite kriterleri karşılayan üniversiteler olarak bu sıralama içinde yer almayı hak ederken, ZBEÜ'nün de söz konusu liste içinde ilk 1000’de yer alması ve ülke sıralamasında bölge üniversiteleri arasındaki liderliği elinde tutmayı başarması dikkat çekti.

Round University Ranking (RUR), Eğitim, Araştırma, Uluslararası Çeşitlilik ve Finansal Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana kategoride değerlendiriliyor. Genel sıralamanın yanı sıra dört kategoride ayrı ayrı değerlendirmeler de yapılıyor. Değerlendirme dört ana kategori altında yer alan 20 gösterge üzerinden yapılıyor.

Üniversitenin RUR sıralamasında Türkiye’de ilk 30 üniversite arasında yer alması ile ilgili bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer şunları söyledi:

“Üniversitemizin RUR sıralamasında Türkiye üniversiteleri arasında elde ettiği önemli başarı gurur vericidir. Bu durum Üniversitemizin kalite odaklı faaliyetlerini yoğunlaştırarak devam ettirdiğinin bir göstergesidir. Dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, U Multirank, QS, GreenMetric ve RUR gibi sıralamalar üzerinde son günlerde yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Türkiye ve dünya sıralamalarında performansımızı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. RUR sıralamasında elde edilen başarıda emeği geçen akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.”

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