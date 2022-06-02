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Oğluna kızıp eşi ve gelinini vuran sanığa 12 yıl hapis

DHA

Oğluna kızıp eşi ve gelinini vuran sanığa 12 yıl hapis


Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK (DHA) ZONGULDAK'ta, oğluyla kavga etmesinin ardından silahla ateş ederek eşi ve gelini yaralayan Kemallettin Yarımbaş (53), 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yarımbaş'ın tutuklulukta geçen süresi göz önüne alınarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verildi. 
Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta Karadon Mahallesi Petek Sokak üzerinde bulunan ailenin evinde meydana geldi. Gece oğlu D.Y. ile kavga eden Kemalettin Yarımbaş, evden ayrıldı. Sabah saatlerinde geri gelen Kemalettin Yarımbaş, eşi S.Y. ve gelini E.Y.'yi vurdu. S.Y. ve E.Y. yaralanırken, Kemalettin Yarımbaş tutuklandı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kemalettin Yarımbaş, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanığın, oğlu, eşi ve gelinini öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ile ruhsatsız silah taşımak ve kullanmak suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Aile içi şiddet olaylarının sona erip ermeyeceği sorulan sanık Yarımbaş, "Ben eşimi ilk günkü gibi seviyorum. Oğlum beni sürekli tehdit ediyordu, bu sebeple silah taşıyordum. Olay zamanı bana söylenen küfürlerle ve alkolün etkisiyle eve gittim. Önce mutfak kapısına, sonra sokak kapısına ateş ettim. Öldürmek isteseydim suntadan olan mutfak kapısını kırardım. Ben kararımı verdim. Daha önce eşimle Alanya´ya gitmiştim ama geri geldik. Ben ailemin bir dediğini iki etmedim. Eşimle buralardan gideceğim" dedi.
Mahkeme heyeti, Yarımbaş'a, olay tarihinden daha önce meydana gelen eşinin kolunu bıçakla yaralama suçundan, eşi tehdit ve kasten yaralama suçundan, gelinine yönelik kasten yaralama suçundan, oğluna karşı öldürmeye teşebbüs gerekçesiyle toplamda 12 yıl ay 3 hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Yarımbaş'ın tutuklulukta geçen süreyi göz önüne alarak sanığın adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar verdi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2022-06-02 13:51:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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