Balıkçılardan lüfer müjdesi

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Zonguldak ve Ereğli ilçesinde lüfer bolluğu yaşanacağını açıkladı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün, “Son günlerde, son haftalarda boğazlarda lüfer akını başladı. Kıyı balıkçılarımız hazırlıklarını yaptılar. Ereğli Zonguldak olmak üzere her an kıyılarımızda lüfer bolluğu görebiliriz” dedi.

Kayhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“15 Nisan’dan sonra yasaklar başladıktan sonra endüstriyel balıkçılık başladı. Bunun yanında kıyı balıkçılık başladı. Barbunya, istavrit kıyı balıkçılığı var. Son günlerde, son haftalarda boğazlarda lüfer akını başladı. Kıyı balıkçılarımız hazırlıklarını yaptılar. Ereğli Zonguldak olmak üzere her an kıyılarımızda lüfer bolluğu görebiliriz. Lüferin tanesi 80100 TL. Üç gündür boğazlarda yakalanan lüfer bolluğunda balık 30 TL’ye kadar düştü. Vatandaşımız lüfer balığına paşa balığı der. Vatandaşımıza yansıyacak bu. Bu arada istavrit bolluğu var. 25 TL’ye düştü. Kıyı balıkçılığımız lüfer ve istavrit. Hazırlıklar sürüyor tekneler bakıma alındı.1 Eylül'de açılıyor ancak balıkçılarımız halkımıza balık yedirmeye çalışacak."

