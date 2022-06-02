Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest

Bazı bakanlık ve kurumlara 2 bin 223 kadro ihdas edildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki şahsın başı kesilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden önceki günlerde adliyeye sevk edilen 11'i serbest bırakıldı. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen son 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilerek toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, kardeş ve yengenin de aralarında bulunduğu 6 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan R.A. ve M.T. ise jandarmadaki sorgularının ardından bu sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi’ne çıkarıldı. Şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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