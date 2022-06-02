“Bir Kitap Bir İnsan” kampanyasında Serdaroğlu İlkokuluna kitap bağışlandı

Zonguldak Bülent Ecevit üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Namal başkanlığında Karaelmas Kitap Topluluğu öğrencileri tarafından yapılan “Bir Kitap Bir İnsan” kütüphane projesi çerçevesinde Çaycuma’nın Serdaroğlu köyü Serdaroğlu İlkokuluna kitap bağışı kampanyası yapıldı.

Serdaroğlu İlkokulu Müdürü Mevlüt Akça yaptığı konuşmasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörüne ve kampanyayı organize eden Doç.Dr. Yücel Namal ve üniversitenin Karaelmas Kitap Topluluğu öğrencilerine teşekkür etti. Doç. Dr. Yücel Namal yaptığı konuşmasında, "Öncelikle bu kampanyaya katkıda bulunan hayırseverlere, kampanyanın gerçekleştirilmesinde büyük emekleri olan üniversitemiz Karaelmas Kitap Topluluğu öğrencilerine ve bugün bizlerin buraya gelmesine vesile olan rektörümüz Prof.Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkürü bir borç bilirim. Dinimizin bizlere okumayı emrettiğini, okuyana ve okutana büyük önem verdiğini belirtmiştir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” düsturuyla hareketle okuma yazma seferberliğine ülkemizin geleceği çocuklarımıza katkıda bulunmaya devam edeceğiz demiştir" dedi.

Doç.Dr. Namal, konuşmasının sonunda kitap kampanyası için Serdaroğlu İlkokulunun seçilmesinin nedenini 2019 yılında Çaycuma okuyor kitap yarışmasında 4. sınıflar arasında birincinin bu okuldan çıkması olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Serdaroğlu İlkokulu Müdürü Mevlüt Akça tarafından Doç.Dr. Yücel Namal’a teşekkür plaketi takdim edildi.

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