Üniversite öğrencisi Özhan'ın organları bağışlandı



Ali Sencer ARSLAN/ KOZLU (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi Özhan Ulusoy (24) denizden çıkarılırken, hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, öğrencinin, "Başıma bir şey gelirse organlarımı bağışlayın" sözü üzerine organlarını bağışladı.

Kozlu ilçesi Değirmenağzı Plajı´nda 25 Mayıs´ta serinlemek için denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Optisyenlik Bölümü öğrencisi Özhan Ulusoy´u hareketsiz görenler, suya girerek öğrenciyi kıyıya çıkardı. ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ulusoy´un bugün beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan aile, çocuklarının, "Başıma bir şey gelirse organlarımı bağışlayın" sözü üzerine organları bağışladı. Organ bağışı için Zonguldak'a gelecek ekip, organları alarak, nakil bekleyen hastalar için hastanelere götürecek.

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, "Organ bağışları hayati öneme haiz. Özellikle kişinin hayattayken, organlarını bağışlaması oldukça önemli. Kalp, kornea gibi dokular son derece önemli. Çünkü bu tip doku ve organları canlı kişilerden alamıyoruz. Tıbben ölümü gerçekleşmiş kişilerin ailesinin organ bağışı yapması bu yüzden oldukça önemli. Annesi, oğlunun, 'Başıma bir şey gelirse organlarımı bağışlayın' dediğini söyledi. O yüzden başta annesine ve ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN

2022-06-02 20:41:44



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