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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acil durum müdahale timinden nefes kesen operasyon

İHA

Acil durum müdahale timinden nefes kesen operasyon

Zonguldak'ta senaryo gereği bir gemide yakıt transferi sırasında patlayan hortumdan litrelerce yakıt denize aktı. Acil durum müdahale timinin sergilediği tatbikat nefesleri kesti. Senaryo gereği ekipler kısa sürede duruma müdahale ederek yakıtı denizden temizledi. Dört kilometrelik bisiklet parkuru ise katılımcıların en çok ilgisini çeken etkinlik oldu.
Zonguldak'ta 17 Haziran Çevre Haftası etkinliklerinde deniz kirliliği acil durum müdahale tatbikatı düzenlendi. Tır parkında düzenlenen tatbikatta bir petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı hazırlanan senaryo sergilendi. Protokol ve katılımcıların yoğun ilgiyle izlediği tatbikatta senaryo gereği, yakıt transferi esnasında hortum patlaması sonucu denize mazot döküldü. Olayı öğrenen acil müdahale ekibi olay yerine gerekli malzemeler ile çok kısa süre içerisinde ulaştı.

Tatbikatı meraklı gözlerle izlediler
İlk aşamada denizde yakıt sızıntısının çevresine bariyer serilerek kirliliğin yayılmasına engel olundu. Bariyer çevrilmesinin tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçildi. İkinci aşamada ise sızmış yakıtın toplanması için çalışmalar yürütüldü. Kirliliğe ilk olarak emici ped ve sosisler ile müdahale edildi. Sonrasında ise skimmer denilen yüzey sıyırıcı deniz pompası, bağlı olduğu güç ünitesi vasıtasıyla çalıştırılarak denize indirildi.
Vakumlu yüzey temizlik pompası ile deniz yüzeyinde biriken petrol sızıntısı geçici depolama havuzuna çekilerek denizin tamamen temizlenmesi planlandı. Tatbikatın son aşamasında ise denizden toplanan atıklar bertaraf işlemlerinin yapılması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığınca yetkilendirilen firmalara teslimi ve kirlilikle ilgili rapor tutuldu.

Dört kilometrelik parkuru bisikletlerle geçtiler
Etkinlikler tatbikatın ardından bisiklet turu ile devam etti. Tır parkından bisiklete binen katılımcılar Milli Egemenlik Caddesi istikametinden Kozlu'ya hareket etti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi altında ilerleyen bisikletliler Kozlu Balıkçı Barınağı'nda parkuru tamamladı. Balıkçı barınağında dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Denizden çıkan ve tamamı geri dönüştürülebilen eşyalar, "Sıfır Atık" sloganıyla sergilendi. Etkinliğe katılanlar dalgıçlar eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri hafta boyunca fidan dikimi, çevre müfettişliği etkinlikleri ve yürüyüşler ile devam edecek.
Çevre Haftası kutlama etkinliklerine Zonguldak Vali Yardımcısı Necdet Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Şenol Ayyıldız, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman ve davetliler katıldı.

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