8 yıl ceza alan suçlu saklandığı yerde yakayı ele verdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Kilimli ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda, kasten adam öldürme suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan 56 yaşındaki H.Ş saklandığı yerde yakayı ele verdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan aranan şahıslara yönelik çalışmalarda Kilimli’de saklandığı tespit edilen, Zonguldak İlamet infaz savcılığınca, ‘kastan adam öldürme’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile aranan 56 yaşındaki H.Ş yakalanarak gözaltına alındı. Ardından H.Ş isimli suçlu infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.