Zonguldak Hacı adayları kutsal yolculuğa hazırlanıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 19 hacı adayına 2 gün boyunca eğitim verildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde çekilen kuralar sonrasında kutsal topraklara gidecek olan 19 hacı adayı belirlendi. Haydar Çaturoğlu Hafızlık Erkek Kur’an Kursu Konferans Salonunda düzenlenen seminerlerde hacı adaylarının, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri için sunumlar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Hac Organizasyonunda Medine Bölgesi Ekip Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Alaplı İlçe Müftüsü Aydın Bostancı yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle 2 yıllık bir aranın ardından bu sene kısıtlamalar sebebiyle ülkemizden 37.770 ,İlçemizden de 19 vatandaşımız hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek. Alaplı İlçe Müftülüğü olarak bu kutsal yolculuğa çıkmadan önce hacı adaylarımıza yönelik hac hazırlık seminerleri düzenleyerek hac ibadetini eksiksiz, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için sunumlar yaptık. Rabbim şimdiden haccımızı ve dualarımızı kabul eylesin. Salimen gidip salimen güzel ülkemize dönebilmeyi nasip eylesin” dedi.

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