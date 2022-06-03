Sabah bıraktıkları aracı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar Toz bulutu yüzlerce aracı adeta sarıya boyadı

Zonguldak'ta kent merkezinde akşam saatlerinde yaşanan toz bulutu nedeniyle yüzlerce araç sarıya boyandı.

Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla Türkiye’ye kadar gelen toz bulutu akşam saatlerinde Zonguldak olmak üzere bir çok şehri toza bürüdü. Zonguldak'ta kent merkezinde sabah saatlerinde arabalarını otoparka çeken vatandaşlar akşam saatlerinde arabalarını otoparktan almak istedikleri sırada gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yüzlerce araç toz bulutundan dolayı sarıya boyandı. Otoparklara gelen vatandaşlar araçları alarak doğruca yıkamacıların yolunu tuttu. Murat Kılıç, ''Valla havanın bozukluğundan kaynaklı sanırım. Hava da toz bulutu var sanırım. Buradan doğru yıkmaya gideceğiz. Sabah bırakmıştım arabamı. Şu an alıyorum bir kaç saat içerisinde arabam bu hala geldi. Valla bende ne olduğunu anlayamadım'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.