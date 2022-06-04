Üniversiteli Özhan’ın vasiyeti organ nakli bekleyenlere umut oldu “Ölürsem organlarımı bağışlayın” diyen gencin organlarının Ankara, Antalya, Samsun’a gönderilmesi planlandı

Zonguldak’ta ailesine “Ölürsem organlarımı bağışlayın” vasiyetinde bulunan 24 yaşındaki Özhan Ulusoy’un organları nakil bekleyenlere umut oldu.

Zonguldak'ta 25 Mayıs'ta serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 24 yaşındaki Özhan Ulusoy'un beyin ölümü gerçekleşti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Optisyenlik Programı’nda öğrenim gören 24 yaşındaki Özhan Ulusoy, geçen 25 Mayıs günü arkadaşlarıyla gittiği Değirmenağzı Plajı'nda boğulma tehlikesi geçirdi.

Final sınavları sonrası kutlama yapmak için gittiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşama tutunamadı.

Ailesine “ölürsem organlarımı bağışlayın” vasiyeti

Acı haberle yıkılan gencin ailesi; çocuklarının organlarının bağışlanması kararı verdi. Gazetecilere konuşan ağabey Barış Ulusoy, kardeşinin ölmeden önce “Ölürsem organlarımı bağışlayın” şeklinde vasiyette bulunduğunu açıkladı.

Kardeşi ile birlikte organ bağışı için evrak imzaladıklarını anlatan Barış Ulusoy, bağışlanan organlarla acılarının bir nebze olsun dineceğini ifade etti.

Ulusoy, bağışa ilişkin şu ifadelere yer verdi.

“Ben Barış Ulusoy. Ağabisiyim. Kardeşim benden bir yaş küçüktü. 19 yaşındaydı ben 20 yaşındayım. Üniversite birinci sınıf öğrencisiydi. Optisyenlik okuyordu. Finaller bitiyor diye kutlamak için arkadaşlarıyla denize gitmişler. Akıntıya kapıldı. Talihsiz olay başımıza geldi. 2 Haziran perşembe günü beyin ölümü gerçekleşti. Artık geri dönüşü yok. Biz de iç organlarını onun vasiyeti olmak üzere bağışladık. Kardeşimiz yaşayamadı. Bu kadar dayanabildi. Bari başka insanlar sevinsin. Onlar yaşasın. Böbrekleri, kalbi, karaciğeri yaşasın. Böyle bağışlamak istedik. Allah kabul etsin. Ölmeden önce laf arasında şakalaşırken de olsa ölürsem sağlam organlarımı bağışlayın diyordu. Okulda da buna yönelik çalışmalar oldu. Kağıt imzaladık. Ben imzaladım o imzaladı. Ona nasipmiş. Allah ona nasip etti. Gittiği kişilerle de biz iletişim haline geçeriz. Kardeşimin bir parçasını taşıyorlar sonuçta. Kardeşim de onlardan artık. Acımızı tamamen bitirmese de dindirir en azından. Bizi biraz sevindirir. Giderayak da olsa başka insanları sevindirmesi bizi çok mutlu ediyor. Onu da mutlu ediyordur. Diğer insanlara örnek olması bizi çok sevindirir. Zaten yapılması gereken bir şeydi. Biz bunu diğerinsanlara vermesek zaten toprağa karışacak, bir işe yaramayacak. En azından diğer insanları mutlu etsin.”

Organlar Ankara, Samsun, Antalya’ya gönderilecek

Öte yandan Samsun, Antalya ve Ankara’dan gelen ekipler Bülent Ecevit Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ulaştı. AFAD ekiplerinin öncülük yaptığı sağlık ekipleri için polis ekipleri de geçiş güzergahlarında önlem alarak yolun açık olmasını sağladı.

Özhan Ulusoy’dan alınan organlar özel kutulara yerleştirildi. Karaciğerin havayoluyla Antalya’da karaciğer nakli bekleyen bir hastaya ulaştırılması planlandı. Gencin bir böbreği kara yolu ile Samsun’a ulaştırılacak. Ameliyatla alınan kalbi ise havayoluyla Ankara’ya gönderildi. Bir diğer böbreğin de Zonguldak Havalimanı’na inen uçakla Ankara’ya götürülmesi planlandı.

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