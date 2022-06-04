Çaycuma Emniyeti'nden huzur uygulaması

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Amirliği tarafından ilçede huzur uygulaması yapıldı.

İlçenin Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Uygulamada GBT, ehliyet ile alkol muayenesi uygulandı. Polis ekipleri uygulamanın ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür ederek, Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde devamlı abartılı motosiklet sürücülerine karşı sahada duyarlı olmasını talep ettiler. Ayrıca uygulamanın devamlı olmasını isteyen vatandaşlar, yüksek müzik sesi açan araç şoförlerine ceza uygulanmasını istedi.

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