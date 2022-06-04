Yarışmalarda hem eğlenecek hem de kazanacaklar

Zonguldak'ta Çevre Haftası Kozlu Sahili'nde düzenlenecek yarışmalar ve etkinlikler hem eğlendirecek hem de kazandıracak.

17 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri 5 Haziran Pazar günü 14.00'de Öğretmenevi önünden yürüyüşle başlayarak Kozlu Sahili'nde devam edecek. Türkiye geneli eş zamanlı ilk adım çevre yürüyüşü ile başlayacak olan etkinliğe bando takımı da renk katacak.

Yürüyüş Şaban Bilgin Parkı'nda son bulacak. Burada halat çekme yarışması, sıfır atık pota yarışması, sıfır atık oyunu, ortaokul ve liselere yönelik sıfır atık temalı iki kategorili resim yarışması düzenlenecek. Her iki kategoride de yarışmanın birincilerine 500'er TL, ikincilerine 400'er TL, üçüncülerine de 300'er TL ödül verilecek. Program taş boyama, mini golf, badminton, curling, yüz boyama, ahşap oyunları, matrak oyunları ile devam edecek. Programda ayrıca canlı müzik etkinliği de gerçekleştirilecek. Yarışma ve etkinliklere katılanlar hediye çarkını çevirerek çeşitli hediyeler kazanacak.

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