ÇEKUD, çevre etkinliğine davet etti

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Zonguldak'ta, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından yürüyüş düzenlenecek.

Etkinlik 5 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Fener Yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda yapılacak etkinlikte çevre temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Etkinlik için tüm Zonguldak halkı da davet edildi.

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