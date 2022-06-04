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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz gazının çıkış noktası Çaycuma olacak" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Çaycuma'da

İHA

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz gazının çıkış noktası Çaycuma olacak" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Çaycuma'da

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çaycuma'ya ilişkin "Türkiye’nin en büyük 3. limanı burası. Sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası olacak. Karadeniz gazının karaya çıkış noktası burası olacak" dedi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu TSO binasının önünde karşılanarak çiçek sunuldu. Ardından Hisarcıklıoğlu, Tahkim ve Arabuculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi. TSO Başkanı Kamitoğlu odanın çalışmaları hakkında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na bilgiler verdi.

"Karadeniz gazının çıkış noktası Çaycuma olacak"
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmasında Filyos Limanı'dan manda yoğurduna kadar birçok konuda düşüncelerini paylaşarak "Zonguldak’ın en gelişmiş 2. ilçesi burası. Çaycuma, gelişen sanayisiyle önemli bir yatırım merkezi haline geliyor. Havaalanı var, OSB var. Çaycuma Sera OSB’de altyapı çalışmaları devam ediyor. En büyük sanayi şirketleri listesinde (İSO İkinci 500) şirketiniz var. Filyos Vadisi yanı başınızda. İçinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi ve Serbest Bölge var. Filyos, Batı Karadeniz Bölgesi’nin yeni kalkınma hedefinin temel taşı. Filyos; denizyolu, demiryolu, havayolu ve karayolu imkanlarının bir arada bulunduğu bir bölge. Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi olacak. 25 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 3. limanı burası. Sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası olacak. Karadeniz gazının karaya çıkış noktası burası olacak" dedi.

"Manda yoğurdunu coğrafi işareti olarak tescil ettik, şimdi sıra AB'de"
Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Göreceksiniz Filyos projesi bu bölgeyi nasıl dönüştürecek. Çaycuma’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışan Çaycuma TSO Başkanıma, yönetim ve meclis üyelerimize, genel sekreterimize, tüm çalışan kardeşlerime ve sizlere teşekkür ediyorum. Zekai kardeşim aynı zamanda Ankara’da benim mesai arkadaşım. TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu’nda birlikte çalışıyoruz. Çaycuma’yı Ankara’da en iyi şekilde temsil ediyor. Çaycuma TSO akredite oda. Yani üyesine 5 yıldızlı hizmet sunuyor. Bu çağdaş vizyonu için Çaycuma TSO’muzu kutluyorum. Odamızın eğitime verdiği önemden büyük mutluluk duyuyorum. Eğitime yapılan yatırım asla zarar yazmak. Siz okul yaptınız, TOBB olarak biz de yaptık. Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile Çaycuma MTAL’sine hamilik yapıyorsunuz. Eski rektörünüz Mahmur Özer hocamızdan Allah razı olsun. LGS sonrası doluluk bizde: yüzde 96, MEB’de yüzde 77. Odamız ayrıca yerel değerlerimize de sahip çıkıyor Çaycuma Manda Yoğurdu’nun coğrafi işaretli ürün olarak tescil ettirdiniz. Şimdi sıra AB’de. İnşallah sizlerin bu gayreti ve çalışmalarıyla Çaycuma daha da zenginleşecek Tahkim ve arabuluculuk biraz sonra Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz, işişveren uyuşmazlıklarında, ticari uyuşmazlıklarda ve tüketici uyuşmazlıklarında, arabuluculuk zorunlu hale getirildi."

UYUM arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezini de faaliyete geçirdiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Ve bunların yüzde 70’i, anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar, günlerhaftalar içinde bitti. Yani adalete erişim hızlandı. Bizde OdaBorsa camiası olarak her türlü desteği verdik. İş dünyasında tanınması ve bilinmesini için, büyük gayret sarf ettik. TOBB bünyesinde de, UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni faaliyete geçirdik. Buranın Başkanlığını, eski Adalet Bakanımız ve Meclis Başkanımız Sayın Cemil Çiçek üstlendi. Sayın Cemil Çiçek’in yönetiminde, bu merkezler hızla gelişme gösterdi. İş dünyamızı da, artan bir şekilde, arabuluculuğa yönlendirdi. Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru, sayısı ayda 100 bine ulaşmış durumda. Demek ki attığımız adım başarılı oldu. Çaycuma’daki bu merkez sayesinde, ticari ihtilaflarınızı, hem daha hızlı, hem de daha ucuza çözebileceksiniz." diye konuştu.

“KGF garantili paketleri hükümete iletiyoruz"
Ziyaretlerde esas amacın sıkıntıları dinlemek ve önerileri almak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Burada esas amacımız sizleri dinlemek, sıkıntılarınızı ve önerilerinizi almak. Biliyorsunuz, pandemi döneminde de, Başkanlarımızla birlikte çalışarak, sizlere yönelik pek çok desteğin çıkmasını sağladık. Vergi ertelemeleri ve indirimleri getirildi. Birçok mal ve hizmette KDV oranları indirildi. Yaptığımız girişimler neticesinde, başta medikal olmak üzere, çeşitli sektörlerin kamuda biriken alacaklarının büyük kısmı ödendi. Ciro kaybı yaşayan küçük işletmelerimize destek ödemeleri verildi. Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi ve ağı genişletildi. Tüm ücretlerden asgari ücret kadar tutarın vergiden muaf olmasını sağladık, istihdam üzerindeki yükü kısmen düşürdük. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye yükseltildi. Tam istediğimiz şekilde olmasa da, kamu müteahhitleri için fiyat farkı ve tasfiye uygulaması çıkarıldı. KOBİ tanımı ve ticari alacak sigortası güncellendi. Elbette yapılması gereken daha çok iş var, zira sıkıntılar bitmedi. TOBB olarak bunları da takip ediyor ve dile getiriyoruz. Girdi maliyetlerimizdeki artışı, krediye erişimdeki sıkıntılar, yüksek enerji fiyatlarını, ilgili Bakanlara iletiyoruz. Tarımda gübre ve yem gibi girdi fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ve kuraklık da, ayrıca çok büyük bir soruna dönüşüyor. Yüksek enflasyon nedeniyle şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı da artıyor. Onları desteklemek üzere, yeni kredi ve KGF kefaletli kredi paketleri gerektiğini de hükümete iletiyoruz. Bunların dışında da şimdi sizlerin söyleyeceklerini de gündemimize alacağız. Başkanlarımla birlikte bunları da takip edip, sonuçlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah el ele verip bugünleri de aşacağız. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Ben asla umutsuz değilim, zaten girişimci umutsuz olamaz. Bu yıl TOBB’un 70. yılı. Geçmişten bu yana bu camiaya emek vermiş, gönül vermiş herkesten Allah razı olsun. TOBB’un bir başarısı varsa, bunda esas pay sizlerin" şeklinde konuşmasını tamamladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu daha sonra "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül" töreninde yerli imalatçılara ödüllerini takdim ederek, günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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