TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Arabuluculuğa gelen başvuruların yüzde 70'i anlaşmayla sonuçlandı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Arabuluculuk Merkezi'nin önemine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, "Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaştı. Ve bunların yüzde 70’i, anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar helalleşerek ayrıldı" diye konuştu.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açılışı ve değer katanlar ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak TSO’nun beş yıldızla akredite edildiğini aktardı. Hisarcıklıoğlu, “Zonguldak’ta, ekonominin kanaat önderi görevini üstlenmiş, asırlık bir kurumumuz var. Zonguldak TSO’mız, Zonguldak’ın tarihine ve taşıdığı öneme yakışan şekilde, azimle ve gayretle çalışıyor. Şehre değer katan çalışmalar gerçekleştiriyor. Zaten akredite Oda, 5 yıldız. Metin Demir Başkanımız liderliğinde daha çok projeleri var. Her geldiğinde proje ile bana gelmekte. Karaelmasın başkenti olan Zonguldak’ı, dünyadaki yeşil mutabakata uygun şekilde, dönüşüme hazırlıyor” diye konuştu.



“Zonguldak, ülkemizin sanayileşme yolculuğunda, ilk adımın atıldığı yerdir”

Kömürün keşfiyle ilk modern kömür işletmelerinin kurulduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, “19. yüzyılda burada, kömürün keşfinin ardından, ilk modern kömür işletmeleri açılıyor. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, Zonguldak’ın bir ilçesi olan Karabük’te, ilk demir çelik fabrikamız Kardemir kuruluyor. Sonrasında da Erdemir geliyor. Yani Türkiye’nin sanayileşmesi, Zonguldak’ın öncülüğünde başlıyor. Bugün de Zonguldak, yeşil dönüşüme öncülük ediyor. Yıllardır hayalini kurduğumuz Filyos Projesi, Metin Başkanımızın da ısrarlı talebi ve takibiyle, nihayet hayata geçiyor” şeklinde konuştu.



“Filyos sayesinde, sanayi, turizm ve tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor”

Zonguldak’ta yeni iş ve yatırım fırsatlarının doğduğunu aktaran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Filyos sayesinde, sanayi, turizm ve tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor. Zaten yeni kurduğunuz ve 5. Bölge avantajlarına sahip Gökçebey OSB’ye gelen yoğun yatırım talepleri de, buna işaret ediyor. İnanıyorum ki, Metin kardeşimin gayretleriyle hız kazanan, tüm bu çalışmalar netice verecek. Zonguldak yeniden bir cazibe merkezi haline gelecek. Ve Batı Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olacak. Biz de sizlere Ankara’da, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Odalarımızla birlikte kurucu ortağı olduğumuz Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla Zonguldak’ta bugüne kadar yaklaşık 8 bin üyemize toplamda 3 milyon lira kefalet desteği verilmiş durumda. Devir öyle bir devir ki babanın oğluna, kardeşin kardeşe kefil olmadığı dönemdeyiz. Dünyada ilk ve tek bir oda sistemi var kendi üyesine kefil oluyor. Bazen aklımıza geliyor. Bu odalar ne iş yapıyor diye? Bugün odalar kefil oluyor. KGF vasıtasıyla odalar diyor ki bankalara ‘Eğer üyemin kredisi batarsa, Allah korusun. Yüzde 85’ini ben ödeyeceğim’ diyor. Bu büyük bir rakam. Daha bundan büyük hizmet mi olur. Biz kredilere ulaşırken yüksek enflasyon nedeniyle, firmaların işletme sermayesi ihtiyacı da hızla artmaktadır. Onları desteklemek üzere, yeni kredi ve KGF kefaletli kredi paketlerinin geçirilmesi için hükümete iletiyoruz. İnşallah olumlu sonuçlanır ve Zonguldak için daha fazla kefalet desteği de sağlamış oluruz. Zira Zonguldak’ta, önemli bir üretim potansiyeli olduğu şimdiden belli ve bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Bakın geçenlerde, TOBB Sanayi Veritabanındaki 90 bin üreticimizi ve 4 bin ürünü analiz ettik.

Buna göre Zonguldak, demirçelik başta olmak üzere, tam 25 üründe üretim kapasitesi anlamında, Türkiye’de 1. Konumda. Bu müthiş bir potansiyel. 20 üründe ikinci, 17 üründe de üçüncü sıradasınız. Pozitif alanlara odaklanmamız lazım. Zonguldak’ın artıları neler bunu görmemizde fayda var. Bu vesileyle Zonguldak’ta üretim ve yatırım yapan, tüm girişimcilerimiz de tebrik ediyorum. Öte yandan Odamız, bugün bir güzel işe daha imza atıyor” şeklinde konuştu.



“Bugüne kadar arabuluculuğa 100 bin dosya geldi”

Tahkim ve arabuluculuk merkezleri ile anlaşmazlıkların çözüldüğünü anlatan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar 100 bin dosya geldiğini anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kuruyor. Bizim asırlardır kullandığımız bir geleneğimiz. Bu geleneği bıraktık. Eskiden iki tüccar anlaşamazsa 300400 yıl önce meseleleri nasıl çözüyorlardı? Bu güzel kültürümüzü bıraktık. Batı yapınca güzel oluyor. ABD olmak üzere tüm batı sisteminde arabuluculuk ve tahkim sistemi var. Geçmişte ahilik ve loncalığın yaptığını onlar bizden kopyalamışlar. Artık iki tüccarın arasında anlaşmazlık olduğu zaman odaya geliyoruz. En haklı davamız birinci derece mahkemede iki yılda sonuçlanıyor. Kaybettiğim zaman ikinci derece mahkemede itiraz ediyorum. İki yıl da orada sürüyor. Halbuki bu merkezde üç ayda sonuçlanıyor. Siz kendiniz anlaşıyorsunuz. Masraf da mahkeme masraflarının yarısı. Yıllar süren mahkemelerden de hep birlikte kurtulmuş olacağız.

Şu an ülke genelinde arabuluculuğa gelen başvuru sayısı, ayda 100 bine ulaştı. Ve bunların yüzde 70’i, anlaşmayla sonuçlandı. Taraflar helalleşerek ayrıldı. Zonguldak için yeni bir karar daha aldık. Daha önce Odalar Birliği olarak Zonguldak’a okul yapmıştık. Eğitime yapılan yatırımın en değerlisi olduğunu düşünüyorum. Dünyada bir yatırım var ki kesinlikle zarar etmezsin. O da eğitime yapılan yatırım. Bir kişinin kurtuluşu, meslek sahibi olması kadar büyük bir onur yok. Her iki dünyada da büyük bir onur var. Odalar Birliği olarak daha önce buraya bir okul yapmıştık. Sonra 81 ile 81 okul projemiz vardı. Onu da bitirdik. Şimdi ilçe oda başkanlarının ortak talebi doğrultusunda 4 okul yapma kararı aldık.”



“Bugün öğrenciler hangi araba kullanılıyorsa onun üzerinden eğitim alıyor”

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile mesleki eğitime ilişkin yaptıkları görüşmeleri hatırlatan Rifat Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün dünya mesleki eğitimi örnek olarak Almanya ve Avusturya’yı taklit etmeye çalışıyor. Yine sizler, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile Zonguldak MTAL’sine hamilik yapıyorsunuz. Bunu sağlayan, eski rektörünüz şimdiki Eğitim Bakanımız Mahmut Özer hocamızdan Allah razı olsun. Gittim mesleki eğitim kimin için yapılıyor, bizim için yapılıyor dedim. Sanayi ve ticarete adam yetiştirmek, altın bileziği olsun. Almanya ve Avusturya bunu odalar vasıtasıyla yapıyor. Tüm dünyada örnek alınıyor. Biz bu mesleki eğitimi yapalım dedik. Müfredatta eksik noksan, bakıyorsun. Motor bölümünde eğitim yapan çocuklar, Murat 124 üzerinde eğitim alıyor. Murat 124 kalmamış. Çocuklar orada eğitim alıyor. Motor Meslek Lisesi bitirdim diyor sanayide yine çırak muamelesi görüyor. Bugün son model araba üzerinde eğitim yapıyorlar. Bugün Türkiye’de hangi araba kullanılıyorsa onun üzerinden eğitim alıyor. LGS’de 113 meslek lisesini benim odalarım kendi hamiliği üzerine aldılar. LGS sonrası doluluk bizde yüzde 96, MEB’de doluluk oranı geçen sene 77. Yine Odamız bugün çok doğru bir iş daha yapıyor.”



“Ortak akılla bir araya geleceğiz”

Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıları ve önerileri toplayarak hükumete ilettiklerini aktaran Rifat Hisarcıklıoğlu, sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yine, pandeminin getirdiği sıkıntılı dönemde, sizlerin sıkıntılarını ve önerilerini topladı. Hep birlikte bunları icra makamında olan hükümete ilettik. Bunların önemli bir kısmından da sonuç aldık. Sıkıntılarımız var. Ama bunların çözümü de kolay. Bunların hepsi aşılır. Her sıkıntının sonunda hiçbir tekerlek tümsekte kalmaz. O tekerlek tümsekten inecek. Normal günlere de ulaşacağız. Türk özel sektörünün gücünü de müthiş bir özgüvenimiz var. Bütün coğrafyalarda iş yapabiliyoruz. Her gittiğiniz ülkede bir iş adamı bulursunuz. Müthiş bizim Allah’a çok şükür 1980’den sonra keşfettiğimiz girişimci ruhumuz. Allah bize yeteri kadar petrol ve doğalgaz vermemiş ama müthiş bir girişimci ruhu vermiş. 2022’deki yüksek enflasyonist döneme rağmen ayakta durmaya, üretmeye, istihdam etmeye devam ettiniz. Kavga ile sıkıntı çözemeyiz. Ortak akılla ve diyalogla çözülür. Sizden ricam ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. İçeride bir sıkıntı yaşadığımız zaman sizden başka dost yok. Allah insanı yaratırken farklı yaratmış. Parmak izinize bakın hanginizin ki hangisine benziyor. Simalarımız benziyor mu? Artı Allah diğer yaratıklardan farklı olarak bize bir de beyin vermiş. Bunu düşünmek için vermiş. Düşünen insan farklı düşünür. Farklılıktan dolayı birbirinizi dışlamayın iteklemeyin. Ortak akılla bir araya geleceğiz, kavga etmeden konuşacağız. Ortak akıl neyse çoğunluk ne diyorsa hepimizin ona saygımız var. O artık hepimizin ortak projesi olmak durumunda. Bunu yapabilirsek kazanırız, yapamazsak kaybederiz. O zaman göreceksiniz, ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız."

Programda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, TSO Başkanı Metin Demir ve CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da konuşma yaptı. Program "ZTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi"nın açılış kurdelesinin kesilmesi ve değer katanlar ödül töreni ile sona erdi.

